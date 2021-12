Covid, Maurizio Stecca ricoverato in ospedale: vaccinato, aspettava la terza dose. «Il mio match più difficile» (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ex pugile, 58 anni, campione olimpico dei pesi gallo a Los Angeles nel 1984, e fratello di Loris, anch'egli pugile e campione del mondo, ha scritto sul suo profilo Facebook: «Sono abituato a tante battaglie vinte, non indietreggerò» Leggi su corriere (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ex pugile, 58 anni, campione olimpico dei pesi gallo a Los Angeles nel 1984, e fratello di Loris, anch'egli pugile e campione del mondo, ha scritto sul suo profilo Facebook: «Sono abituato a tante battaglie vinte, non indietreggerò»

Advertising

fattoquotidiano : L’ex campione di boxe Maurizio Stecca ricoverato per Covid: “Ho cominciato il match più difficile della mia vita” - repubblica : Boxe, Maurizio Stecca ricoverato in ospedale per Covid: 'Il match più difficile della mia vita' - Corriere : L'ex pugile e oro olimpico nell’84 Maurizio Stecca in ospedale per Covid: «Il mio match più difficile» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L'ex pugile e oro olimpico nell’84 Maurizio Stecca in ospedale per Covid: «Il mio matc... - antbar12 : RT @QLexPipiens: DOPPIAMENTE VACCINATO. Immagino già la replica dei DROGATI DI LOGICA CONTROFATTUALE: se non fosse stato vaccinato, sarebbe… -