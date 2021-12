“Charlene di Monaco è a Dubai dopo un intervento estetico fallito” (Di martedì 14 dicembre 2021) Charlene di Monaco si troverebbe a Dubai per riprendersi da un intervento di chirurgia estetica andato male. La Principessa sarebbe in esilio volontario per sottrarsi a sguardi indiscreti. Questo è quanto sostiene l’esperta spagnola di questioni reali Pilar Eyre. Charlene di Monaco sfigurata dalla chirurgia estetica Dalle pagine di Lectura, Pilar Eyre sostiene che Charlene di Monaco è stata sfigurata da un’operazione mal eseguita di chirurgia estetica. Smentisce le dichiarazioni di Alberto e del Palazzo secondo le quali la Principessa sarebbe ricoverata in una clinica, presumibilmente in Svizzera, per riprendersi mentalmente e fisicamente dalla grave infezione a orecchie, naso e gola che l’ha colpita lo scorso maggio e l’ha costretta per mesi a restare ... Leggi su dilei (Di martedì 14 dicembre 2021)disi troverebbe aper riprendersi da undi chirurgia estetica andato male. La Principessa sarebbe in esilio volontario per sottrarsi a sguardi indiscreti. Questo è quanto sostiene l’esperta spagnola di questioni reali Pilar Eyre.disfigurata dalla chirurgia estetica Dalle pagine di Lectura, Pilar Eyre sostiene chediè stata sfigurata da un’operazione mal eseguita di chirurgia estetica. Smentisce le dichiarazioni di Alberto e del Palazzo secondo le quali la Principessa sarebbe ricoverata in una clinica, presumibilmente in Svizzera, per riprendersi mentalmente e fisicamente dalla grave infezione a orecchie, naso e gola che l’ha colpita lo scorso maggio e l’ha costretta per mesi a restare ...

