Caso Suarez | procura Figc archivia indagine

La procura della Figc archivia l'indagine sul 'Caso Suarez', senza adottare quindi alcun provvedimento in particolare nei confronti della Juventus e dei suoi tesserati. L'inchiesta era relativa all'esame che il calciatore uruguayano aveva sostenuto a Perugia la scorsa estate nell'iter per l'acquisizione della cittadinanza italiana. "La procura Federale, su conforme parere della procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l'archiviazione "allo stato degli atti" del procedimento relativo all'indagine della procura della Repubblica di Perugia sull'esame del calciatore Suarez volto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori ...

