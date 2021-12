Advertising

TwittGiorgio : Capricci e attimi fuggenti - Musso___ : Infatti, l'editoriale padronale di Minzolini parla esplicitamente di 'quarto scrutinio' #machedavvero #ovvio -

Ultime Notizie dalla rete : Capricci attimi

ilGiornale.it

Un'indubbia qualità in politica è quella di cogliere l'attimo fuggente, perché spesso l'incapacità di sfruttare una grande opportunità è seguita da una crisi di identità. Poi, a volte, capita di ...Allietano le fredde giornate invernali e soddisfano piccoli ed innocenti, donandodi immenso piacere. Ma i biscotti non sono solo buoni da mangiare. Originali anche per un regalo ...Un'indubbia qualità in politica è quella di cogliere l'attimo fuggente, perché spesso l'incapacità di sfruttare una grande opportunità è seguita da una crisi di identità ...