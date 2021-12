“Amaro Quirinale”, su FqExtra il podcast che racconta i presidenti più discussi. Da Segni a Napolitano passando per Leone e Cossiga (Di martedì 14 dicembre 2021) Amaro Quirinale. Alla vigilia dell’elezione del 13° Presidente della Repubblica, FQ Millennium ripercorre le storie dei più discussi tra gli inquilini del Colle. Quattro storie che finiscono tutte allo stesso modo: Dimissioni anticipate. Sono le storie di uomini che hanno ricoperto la più alta carica dello Stato andando ben oltre il ruolo di arbitro super partes della Costituzione e della democrazia. Sono stati protagonisti di scontri con la magistratura, sono stati oggetto di accuse politiche e mediatiche alimentate da scandali che hanno macchiato, più o meno direttamente, l’immagine del Colle. La storia spesso ha perdonato. A volte ha dimenticato. Altre ancora ha riabilitato. Quattro presidenti che hanno scelto le dimissioni per non spaccare il Paese, raccontati da quattro giornalisti: Gianni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021). Alla vigilia dell’elezione del 13° Presidente della Repubblica, FQ Millennium ripercorre le storie dei piùtra gli inquilini del Colle. Quattro storie che finiscono tutte allo stesso modo: Dimissioni anticipate. Sono le storie di uomini che hanno ricoperto la più alta carica dello Stato andando ben oltre il ruolo di arbitro super partes della Costituzione e della democrazia. Sono stati protagonisti di scontri con la magistratura, sono stati oggetto di accuse politiche e mediatiche alimentate da scandali che hanno macchiato, più o meno direttamente, l’immagine del Colle. La storia spesso ha perdonato. A volte ha dimenticato. Altre ancora ha riabilitato. Quattroche hanno scelto le dimissioni per non spaccare il Paese,ti da quattro giornalisti: Gianni ...

