Yannick Agnel | arriva la confessione | confermata la violenza su una minorenne

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Èto l’annuncio della procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot ,ha deciso di confessare. Dopo l’accusa depositata la scorsa estate pere stupro su minore, sabato è avvenuto l’arresto del famoso ex nuotatore francese.LA– Accusato di stupro esu minore, nello specifico una ragazza di 13 L'articolo

Advertising

euronewsit : Il campione olimpico di nuoto francese Agnel accusato di stupro su minore. I fatti risalgono al 2016: la ragazza av… - infoitsport : Yannick Agnel Ancora In Custodia Preventiva: Emergono Dettagli - infoitsport : Yannick Agnel, l'ex campione di nuoto confessa: «Ho fatto sesso con una 13enne», era la figlia del suo allenatore - infoitsport : Yannick Agnel confessa gli abusi - Eurosport_IT : Yannick Agnel confessa e si difende ??? #Agnel | #nuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Yannick Agnel

Il nuotatore francese, che ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi del 2012, è sotto inchiesta per stupro e violenza sessuale su una minore di 15 anni. La denuncia è stata presentata quest'estate. I fatti ...Il campione olimpico è accusato di stupro e violenza su minore. I fatti sarebbero avvenuti nel 2016 anche durante i Giochi di Rio, campione olimpico nei 200 stile libero e nella 4 100 ai Giochi di Londra 2012, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne, figlia del suo ex allenatore Lionel Horter. ...È arrivato l'annuncio della procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot , Yannick Agnel ha deciso di confessare. Dopo l'accusa ...Yannick Agnel "ha confessato i fatti contestati". E' quanto annunciato dalla procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, in riferimento al ...