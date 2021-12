Uccisa da un boccone di pesce mentre sta cucinando | donna stramazza al suolo e muore soffocata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa boccone

NewNotizie

Tutto per unche una donna di 73 anni, Alba S., ha deciso di assaggiare mentre stava cucinando, per verificare la cottura del pesce. Il dramma è avvenuto nell'abitazione della signora a ...Sembrerebbe, infatti, che Giuseppe Lojacono dovrà mandare giù unpiuttosto amaro. Scopriamo ... Sembrerebbe, infatti, che la giovane ragazza non sia stataper sbaglio, ma che era tutto ...Stava cucinando del pesce per pranzo, ne ha assaggiato un boccone che però è rimasto bloccato in gola lasciandola senza fiato. È morta così una donna di 73 anni ...Hanno usato probabilmente un veleno per uccidere un gatto, ritrovato ieri mattina dal suo padrone in via Rontani a Bozzano. Un episodio inqualificabile che ha come vittima un povero micino che probabi ...