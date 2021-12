Traffico Roma del 13-12-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con le informazioni sulla viabilità eche resta intenso sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata internet al bivio con laFiumicino sino all’ Aurelia altre cose tra le uscite Cassia bis e Flaminia sempre in interno ancora tanti a partire dalla Tiburtina allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna cosa tratti dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina gode inoltre tra all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca che la Tiburtina sulla tangenziale con una mente da Corso Francia alla Salaria in direzione San Giovanni cos’è anche in direzione dello Stadio ...