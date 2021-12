Time: l'uomo dell'anno è Elon Musk, genio visionario e showman (Di lunedì 13 dicembre 2021) Elon Musk è l'uomo dell'anno secondo la celebre rivista statunitense Time, secondo una tradizione che risale al 1927. Molto particolari le motivazioni della scelta: è "l''uomo che aspira a salvare il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 dicembre 2021)è l'secondo la celebre rivista statunitense, secondo una tradizione che risale al 1927. Molto particolari le motivazionia scelta: è "l''che aspira a salvare il ...

Advertising

SkyTG24 : #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove… - fabyo40 : RT @SkyTG24: #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abi… - ilmessaggeroit : #elon musk è la persona dell’anno 2021 secondo #time: «L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e darcene un altro» - calogerorusso : @TIME bellissimo l 'incipit del servizio: l uomo piu' ricco del mondo non ha una casa... e twitta mentre fa la cacca: amazing ! - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abi… -