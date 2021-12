Tesla - Aggiornamenti in vista per Model 3 e Y

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lasta preparando un sostanzioso aggiornamento per la gamma europea 2022 delle3 eY: la conferma giungerebbe da alcuni documenti necessari per l'omologazione che sono apparsi in rete e circolati in alcuni forum specializzati. La Casa, quindi, sarebbe pronta a rilasciare una serie di novità, derivate dalleS eX, anche per i suoili più economici: le vetture in questione, lo ricordiamo, sono quelle assemblate nella nuova Gigafactory tedesca. Le anticipazioni sugli. Nello specifico, per le3 eY europee è prel'introduzione della nuova batteria di servizio agli ioni di litio da 15,5 Volt (al posto di quella classica a 12 Volt), dei cristalli laminati ...