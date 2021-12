Serie A, un campionato senza controlli: Arbitri scadenti e gioca una squadra col presidente arrestato (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Serie A è un campionato senza nessun controllo. Agli Arbitri scadenti si aggiunge anche la vicenda Ferrero, presidente della Sampdoria. La Sampdoria vince il derby contro il Genoa, Massimo Ferrero esulta a San Vittore. Questa è l’immagine dell’odierna Serie A di calcio. Un campionato dove gli Arbitri decidono partite e classifiche e dove si fa sempre e comunque la differenza tra nord e sud. Il fatto quotidiano ha pubblicato un bellissimo focus sulla Serie A, vi proponiamo alcuni passaggi fondamentali: “Benvenuti in Serie A, il campionato più bello del mondo, dove gioca una squadra con un presidente arrestato. Ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 dicembre 2021) LaA è unnessun controllo. Aglisi aggiunge anche la vicenda Ferrero,della Sampdoria. La Sampdoria vince il derby contro il Genoa, Massimo Ferrero esulta a San Vittore. Questa è l’immagine dell’odiernaA di calcio. Undove glidecidono partite e classifiche e dove si fa sempre e comunque la differenza tra nord e sud. Il fatto quotidiano ha pubblicato un bellissimo focus sullaA, vi proponiamo alcuni passaggi fondamentali: “Benvenuti inA, ilpiù bello del mondo, doveunacon un. Ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie campionato Europa League: Atalanta; Percassi, non è la B della Champions "L'Europa League non è la serie B della Champions". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, rilascia un commento dopo i ... "Si tratta di un campionato forte in cui fare esperienza e crescere ...

'All or nothing Juventus': la serie Amazon che racconta i retroscena dello spogliatoio bianconero ... riflettendo anche sul rendimento in campionato: la Juventus riesce però infine a qualificarsi per ... Anche Bonucci all'interno della serie gioca un ruolo cruciale: i suoi interventi a strigliare la ...

Serie A, i risultati del settimo turno di campionato OnRugby Venezia-Ternana: sarà Mazzocchi contro Mazzocchi (e aria di derby) Al Penzo andrà in scena una curiosa sfida nella sfida, ricca di curiosi incroci. Protagonisti, i due giocatori con lo stesso cognome Pasquale Mazzocchi contro Simone Mazzocchi. La sfida degli omonimi ...

Ascoli Calcio, ripresa dei lavori al Picchio Village. Domani doppia seduta E’ ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village, dopo una giornata di riposo, la preparazione dei bianconeri in vista del match con la Cremonese valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie ...

