Sci alpino | come sta Lara Gut-Behrami dopo la caduta? “Ho un po’ di dolore tra collo e schiena | ma in Val d’Isere ci sarò”

Il secondo superG di Sankt Moritz disputato domenica ha visto il successo della nostra Federica Brignone, ma la gara sulle nevi elvetiche ha vissuto anche momenti di grande spavento. La bruttissima caduta della padrona di casa per eccellenza, Lara Gut-Behrami, ha fatto trattenere il respiro a tutti gli addetti ai lavori. dopo qualche istante, fortunatamente, la fuoriclasse svizzera si è rialzata sulle proprie gambe ed è potuta tornare al parterre, ma poteva andare sicuramente peggio. Nella giornata odierna è stata la stessa Lara Gut-Behrami a rassicurare tutti, con queste parole rilasciate ai media elvetici: "Per tranquillizzare tutti, posso dire che sto decisamente bene dopo il volo di ieri. Ovviamente ho rimediato diverse contratture nella parte alta del corpo, tra ..."

