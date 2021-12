Scarlett Bordeaux: “Io e Killer Kross non torneremo a Impact” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Scarlett Bordeaux ha parlato del suo futuro durante un meet & greet virtuale per K & S WrestleFest: la futura moglie di Karrion (o meglio, Killer) Kross, ha dichiarato che né lei né il suo compagno hanno intenzione di far ritorno a Impact, federazione in cui hanno entrambi militato negli anni passati. La wrestler non ha dato dettagli riguardo alla loro decisione, ma ha fortemente smentito le voci su un loro possibile ritorno in federazione. Le parole di Scarlett “Non torneremo lì, no. Non voglio spiegare perché non torneremo lì, in ogni caso, grazie per la domanda”. La Bordeaux ha poi parlato dell’addio alla WWE e della paura (passata) di non poter più usare il suo ringname una volta lasciata la federazione:“La ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha parlato del suo futuro durante un meet & greet virtuale per K & S WrestleFest: la futura moglie di Karrion (o meglio,, ha dichiarato che né lei né il suo compagno hanno intenzione di far ritorno a, federazione in cui hanno entrambi militato negli anni passati. La wrestler non ha dato dettagli riguardo alla loro decisione, ma ha fortemente smentito le voci su un loro possibile ritorno in federazione. Le parole di“Nonlì, no. Non voglio spiegare perché nonlì, in ogni caso, grazie per la domanda”. Laha poi parlato dell’addio alla WWE e della paura (passata) di non poter più usare il suo ringname una volta lasciata la federazione:“La ...

