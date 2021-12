Real Madrid, Butragueno: «Sorteggi? Comportamento deplorevole. Sul Psg…» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, ha commentato i Sorteggi validi per gli ottavi di finale di Champions League Ai canali ufficiali del Real Madrid, è arrivato il commento del direttore delle relazioni istituzionali Emilio Butragueno sui Sorteggi di Champions League. RIPETIZIONE Sorteggi – «E’ stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano il Sorteggio, così come dell’intero mondo dello sport». PSG – «Lo affrontiamo con tutto l’entusiasmo, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà dell’avversario e del livello di giocatori che ha, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Emilio, dirigente del, ha commentato ivalidi per gli ottavi di finale di Champions League Ai canali ufficiali del, è arrivato il commento del direttore delle relazioni istituzionali Emiliosuidi Champions League. RIPETIZIONE– «E’ stato sorprendente,e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano ilo, così come dell’intero mondo dello sport». PSG – «Lo affrontiamo con tutto l’entusiasmo, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà dell’avversario e del livello di giocatori che ha, ma ...

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - infoitsport : Una figuraccia in Eurovisione. Il Real Madrid calcherà la mano (e l'Inter si lamenta) - claudiaiuu : RT @cachoo01: Real Madrid - PSG -