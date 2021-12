Per il voto sul Quirinale Salvini avvia i contatti con i leader con una telefonata a Berlusconi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Qualunque candidato non condiviso dai partiti, dalla Lega al Pd, porterebbe alle elezioni. Da qui il tentativo di costruire una larga maggioranza in Parlamento su una figura che possa ottenere un ampio consenso. È tutta da percorrere la strada per il voto sul presidente della Repubblica ma il ragionamento di un ‘big' della maggioranza fotografa la situazione attuale. C'è chi parla di una ‘rete' per Draghi. Ovvero di costruire le basi per evitare che le elezioni del Capo dello Stato possano essere il momento di rottura in un momento delicato per il Paese, alle prese con il rischio di una nuova ondata Covid e con la necessità di affrontare emergenze che gravano sulla vita dei cittadini come il caro bollette. In Parlamento, è ormai risaputo, si fronteggiano due schieramenti. Quelli ‘pro Draghi' al Colle e quelli che, invece, ritengono il ‘trasloco' dell'attuale ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Qualunque candidato non condiviso dai partiti, dalla Lega al Pd, porterebbe alle elezioni. Da qui il tentativo di costruire una larga maggioranza in Parlamento su una figura che possa ottenere un ampio consenso. È tutta da percorrere la strada per ilsul presidente della Repubblica ma il ragionamento di un ‘big' della maggioranza fotografa la situazione attuale. C'è chi parla di una ‘rete' per Draghi. Ovvero di costruire le basi per evitare che le elezioni del Capo dello Stato possano essere il momento di rottura in un momento delicato per il Paese, alle prese con il rischio di una nuova ondata Covid e con la necessità di affrontare emergenze che gravano sulla vita dei cittadini come il caro bollette. In Parlamento, è ormai risaputo, si fronteggiano due schieramenti. Quelli ‘pro Draghi' al Colle e quelli che, invece, ritengono il ‘trasloco' dell'attuale ...

Advertising

ilfoglio_it : Il premier decide di portare in Cdm la proroga fino al 31 marzo ma non accetta che questa decisione venga collegata… - ItaliaViva : Io credo che ci sia un solo modello possibile per il Paese, quello del Sindaco d'Italia. I cittadini devono sapere… - raffaellapaita : In aula per voto alla Delega al governo in materia di disabilità. @SilviaFregolent #LuciaAnnibali - tea_melancholia : RT @asiaasardella: ho appena letto che fede quando stava per dare il voto ad alex scherzava dicendo di assegnargli un voto basso cosicché s… - JDascjauan : RT @freespi97100669: QUINDI FATEMI CAPIRE:SI ALLONTANA LA PENSIONE PER CHI HA LAVORATO UNA VITA,ANCHE SE CON LAVORI USURANTI,E SI FINANZIA… -