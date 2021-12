Natale 2021 | i “ritocchini” estetici tra i regali più desiderati

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonostante l’emergenza Covid-19, la medicina plastica ed estetica non si è mai fermata. Nei primi sei mesi del, la sola richiesta di ritocchi al viso ha registrato un aumento del 50% rispetto al 2020 e del 70% rispetto al 2019. Il trend positivo si conferma anche per: sotto l’albero, segnalano i chirurghi plastici ed, stanno spopolando pacchetti regalo con ritocchi per il viso e per il corpo, per “festeggiare” il ritorno alla socialità. “La medicina estetica – dichiara il Prof. Francesco D’Andrea, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica ed Estetica del Policlinico Federico II di Napoli – ha avuto un trend di crescita negli ultimi anni di oltre il 50%, nonostante le chiusure Covid. Questo perchè alla bellezza non si rinuncia, oggi ancor di più di ieri. La bellezza è diventata un bene ...