L’inaspettata retrocessione del bari 1991 92

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Mediapolitika racconta la storia travagliata delstagione/92. Squadra partita con i sogni di gloria, a fine stagione retrocesse tra lo stupore generale. Ecco un estratto dell’articolo. E’ il maggio delquando ilguidato da Gaetano Salvemini batte nel nuovo stadio San Nicola il Milan per 2-1 con doppietta del brasiliano Joao Paulo e conquista la seconda salvezza consecutiva in serie A. Festa grande nel capoluogo pugliese, al punto che l’entusiasmo contagia anche il presidente Vincenzo Matarrese che in vista della nuova stagione promette di investire massicciamente e cullare sogni anche più ambiziosi della semplice salvezza; il patron pugliese dice cheè una grande piazza che non ha nulla da invidiare a quelle di Roma, Milano, Torino o Napoli, inoltre è rimasto impressionato ...