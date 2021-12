La Roma rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e supera all' Olimpico lo Spezia per 2-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laladuein campionato eall'loper 2-0. Al primo tentativo, i padroni di casa passano subito in vantaggio. E' il 6? quando un corner di Veretout trova ladi Abraham, il quale fa da sponda per Smalling che da due passi anticipa Provedel in uscita e incorna in rete. Al 25? Abraham libera in area Vina con una magia di tacco e l'esterno uruguaiano prova un destro a rientrare sul secondo palo che viene sventato in corner dal portiere. Al primo squillo, i liguri vanno vicini al pari con Reca che si inserisce alle spalle di un distratto Ibanez andando alla conclusione con il sinistro che viene però respinta da Rui Patricio. Nell'ultimo ...