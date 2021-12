La provincia di Trieste è quella in cui si vive meglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - La 32esima edizione della storica indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale. Nella classifica 2021 il capoluogo giuliano conquista anche il primato nell'indice tematico di "Cultura e tempo libero", arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in "Ambiente e servizi". Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. L'indagine, come ogni anno, scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Tra questi, ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - La 32esima edizione della storica indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale. Nella classifica 2021 il capoluogo giuliano conquista anche il primato nell'indice tematico di "Cultura e tempo libero", arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in "Ambiente e servizi". Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. L'indagine, come ogni anno, scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su basele divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Tra questi, ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 ...

Advertising

sulsitodisimone : La provincia di Trieste è quella in cui si vive meglio - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Qualità della vita, vince Trieste. Milano torna seconda: la classifica delle province dove si vive meglio - SFrige_ : Province per qualità della vita. 1a Trieste, 2a Milano. Ma Trieste città ha 204 mila abitanti su 234 mila della 'pr… - pirata_21 : #Trieste è la provincia dove si vive meglio. Da quando Puzzer va in giro per l'Europa con il banchetto. - studiomarzocchi : Ultima Ora: Qualità della vita, vince Trieste. Milano torna sul podio: la classifica delle province dove si vive me… -