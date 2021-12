Il governo deve decidere sullo stato di emergenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo strumento giuridico che ha reso possibili le norme per contenere la pandemia, già prorogato varie volte, scade a fine anno Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo strumento giuridico che ha reso possibili le norme per contenere la pandemia, già prorogato varie volte, scade a fine anno

Il governo deve decidere sullo stato di emergenza Il Post Cos'è lo stato di emergenza e perché se ne discute Il governo entro il 31 dicembre deve scegliere se prorogarlo o meno. Ecco perché la decisione si intreccia con la partita del Quirinale ...

Luca Ricolfi: "Il Governo sbaglia. Così fa abbassare la guardia ai vaccinati" Il sociologo a Huffpost critica la logica premiale del Super Green Pass: "Il dato cruciale di questa fase è l’illusione vaccinale", anche chi è immunizzato deve stare molto attento ...

