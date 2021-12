I look più belli di Taylor Swift (Di lunedì 13 dicembre 2021) Taylor Swift è una delle cantanti più amate degli ultimi anni. Classe 1989, è stata inserita dalla rivista Forbes nella classifica delle celebrità più importanti al mondo. Ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti nell’arco della sua carriera e ha battuto record che hanno confermato la sua fama. Taylor Swift è stata la prima artista donna a detenere la prima posizione nella classifica di Billboard 200 (superando Whitney Houston) per oltre 50 settimane. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal suo singolo di debutto, intitolato Beautiful Eyes. Ma la popolarità è arrivata con l’album Fearless, in particolare con il singolo Love Story divenuta ben presto la canzone country più venduta della storia. Da quel momento, ogni brano della cantante ha scalato le classifiche. Sono seguiti altri album come Speak Now, Red, 1989, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021)è una delle cantanti più amate degli ultimi anni. Classe 1989, è stata inserita dalla rivista Forbes nella classifica delle celebrità più importanti al mondo. Ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti nell’arco della sua carriera e ha battuto record che hanno confermato la sua fama.è stata la prima artista donna a detenere la prima posizione nella classifica di Billboard 200 (superando Whitney Houston) per oltre 50 settimane. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal suo singolo di debutto, intitolato Beautiful Eyes. Ma la popolarità è arrivata con l’album Fearless, in particolare con il singolo Love Story divenuta ben presto la canzone country più venduta della storia. Da quel momento, ogni brano della cantante ha scalato le classifiche. Sono seguiti altri album come Speak Now, Red, 1989, ...

Ultime Notizie dalla rete : look più Stileo, arrivano gli imperdibili stivaletti invernali da donna UGG ...stivaletti da donna per l'inverno Per le donne gli stivaletti sono l'elemento che completa il look, ... Gli amanti delle tendenze più cool trovano nelle Paloma Barcelò in pelo sintetico con tacco a zeppa ...

Il look maschile perfetto: cappotto, pantaloni e gilet come Hailee Steinfeld! L'attrice Hailee Steinfeld ci mostra come indossare una mise dall'attitude maschile con quel pizzico di glamour che non guasta mai: get the look! Come rendere meno seriosa e più "disinvolta" una mise maschile? Ce lo insegna la splendida Hailee Steinfeld . L'attrice punta su alcuni grandi classici del guardaroba manlike ma li sdrammatizza ...

Aurora Ramazzotti rivela chi tra le sorelle sia quella pi simile a lei Gossip News