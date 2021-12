Esplosione Ravanusa | sei morti e tre dispersi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ai vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie almeno tre corpi, tutti nello stesso perimetro. Adesso sono al lavoro per provare a estrarre le persone rimaste sotto le macerie nell’, avvenuta sabato sera, delle palazzine di via Trilussa. Le ricerche dei seisono proseguite per tutta la notte. I vigili del fuoco non si sono mai fermati, con l’aiuto dei generatori elettrici hanno lavorato, anche a mani nude, tra le macerie. Dopo l’individuazione dei tre corpi, salgono a sei le vittime dell’. Mancano all’appello altre tre persone che sono ancora tra le macerie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno sc… - Tiziana99531862 : RT @RaiNews: Individuati questa mattina tre corpi tra le macerie -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

A far da cornice la gente diche non ha lasciato per un solo istante l'area delle ricerche. tra via Trilussa e via Galilei, sono state letteralmente rase al suolo dall'e decine ...I Vigili del fuoco hanno ritrovato i resti di quattro dei sei dispersi. I cadaveri erano sotto le macerie di una delle palazzine di quattro piani crollata nel paese in provincia di Agrigento in ...Con il marito era andata a trovare i suoceri, nella palazzina di quattro piani abbattuta dall’esplosione. Al telefonino aveva detto agli amici: «Sto uscendo, sono già in ascensore». Poi il boato e il ...«Ci ha fatto amare la filosofia come nessun altro, ci ha arricchito di miti, aneddotti, racconti con la voglia di insegnarci la vita» ricorda Angela; Tommaso invece ha condiviso ...