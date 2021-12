Advertising

MediasetTgcom24 : Time, Elon Musk è la Persona dell'anno 2021 #Time - DeVecchys : CHI C'È DIETRO A ELON MUSK! #Lap0intnever - igor_palmieri : RT @ilpost: Elon Musk è la persona dell’anno di Time - blidonni : RT @ilpost: Elon Musk è la persona dell’anno di Time - ilpost : Elon Musk è la persona dell’anno di Time -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

è la persona dell'Anno 2021 per il Time . La rivista americana dedica la copertina al cofondatore e capo di Tesla , descrivendolo come 'l'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un ...Il numero uno di Tesla e SpaceX è stato eletto Person of the Year da TIME : è diil volto sulla copertina del settimanale, a conclusione di un 2021 che ha visto il magnate protagonista su più fronti, da quello legato alla mobilità all'esplorazione spaziale, ma anche nel ...Elon Musk è stato eletto Persona del 2021 dal Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman ...«Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ...