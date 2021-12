È stata la mano di Dio: Sorrentino candidato ai Golden Globe (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con ‘È stata la mano di Dio’, Sorrentino è candidato ai Golden Globe. I premi verranno assegnati il 9 Gennaio In attesa di sapere se ‘È stata la mano di Dio‘ farà parte della shortlist degli Oscar 2022 Paolo Sorrentino fa incetta di premi. Già vincitore del Leone d’argento Gran premio della giuria a Venezia 78, è tra i candidati ai prossimi Golden Globes nella cinquina del film in lingua non inglese. L’ultimo film italiano in nomination era stato La vita davanti a sé di Edoardo Ponti nel 2020 che ha visto trionfare Laura Pausini con il brano Io sì (Seen). Ad annunciare la candidatura di Sorrentino è stata la presidente della Hollywood Foreign Press Association ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con ‘Èladi Dio’,ai. I premi verranno assegnati il 9 Gennaio In attesa di sapere se ‘Èladi Dio‘ farà parte della shortlist degli Oscar 2022 Paolofa incetta di premi. Già vincitore del Leone d’argento Gran premio della giuria a Venezia 78, è tra i candidati ai prossimis nella cinquina del film in lingua non inglese. L’ultimo film italiano in nomination era stato La vita davanti a sé di Edoardo Ponti nel 2020 che ha visto trionfare Laura Pausini con il brano Io sì (Seen). Ad annunciare la candidatura dila presidente della Hollywood Foreign Press Association ...

team_world : Ecco tutti i candidati ai #GoldenGlobes 2022 ? L'Italia in lizza con È stata la mano di Dio di #Sorrentino ???? - nenciafi : RT @ansia_totale: “È stata la mano di Dio” nominato ai #GoldenGlobes come miglior film straniero ?? - imnotamundane_ : RT @_diana87: È STATA LA MANO DI DIO NOMINATO TRA I MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA #GoldenGlobes #GoldenGlobesNoms - lessxnameless : È STATA LA MANO DI DIO NATION COME STIAMO???? IO PIANGENDO FORTISSIMO - nenciafi : RT @mata_zone: TROPPO CONTENTA PER SORRENTINO ED IL SUO “È STATA LA MANO DI DIO” ???? daje Polo che quest’anno andiamo lontano!! #GoldenGlobe… -