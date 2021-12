Borrell: "Mosca pagherà caro prezzo se attacca Ucraina, per ora no sanzioni" (Di lunedì 13 dicembre 2021) 'Manderemo un chiaro segnale che qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà un costo elevato per la Russia ', così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari Esteri a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) 'Manderemo un chiaro segnale che qualsiasi aggressione contro l'avrà un costo elevato per la Russia ', così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep, entrando al Consiglio Affari Esteri a ...

