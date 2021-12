Tragedie nell'Agrigentino, esplosione di gas fa crollare palazzine 4 le vittime accertate (Di domenica 12 dicembre 2021) Agrigento - La tragedia ieri sera a Ravanusa, nell'Agrigentino. Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altri edifici. Quattro finora le vittime accertate (si tratta di tre donne e un uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità) mentre due donne sono estratte vive dalle macerie. Sono ancora 5 le persone disperse: una assistente sociale trentenne, in avanzato stato di gravidanza, con il marito - che erano andati, ieri, a trovare i suoceri - e altri tre giovani del paese. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Agrigento - La tragedia ieri sera a Ravanusa,. Una ingente perdita di gasa rete di metano ha causato un'che ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altri edifici. Quattro finora le(si tratta di tre donne e un uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità) mentre due donne sono estratte vive dalle macerie. Sono ancora 5 le persone disperse: una assistente sociale trentenne, in avanzato stato di gravidanza, con il marito - che erano andati, ieri, a trovare i suoceri - e altri tre giovani del paese. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto ...

