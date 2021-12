Roma vs Spezia: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Spezia. Nel posticipo i giallorossi hanno la possibilità di prendere qualche punto sulle dirette contendenti all’Europa. Lo Spezia viene da un pareggio a Sassuolo. Roma vs Spezia: da dove iniziamo Roma Nel posticipo arriva lo Spezia una “piccola” del nostro campionato che però evoca bruttissimi ricordi alla Roma. Buone notizie per Felix Afena-Gyan: l’attaccante ghanese è tornato negativo al COVID e si candida per l’Olimpico. Zaniolo sfrutterà il turno di squalifica contro lo Spezia per tornare a disposizione con a Bergamo. A disposizione del tecnico la linea verde della primavera: un vero e proprio piccolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. Nel posticipo i giallorossi hanno latà di prendere qualche punto sulle dirette contendenti all’Europa. Loviene da un pareggio a Sassuolo.vs: da dove iniziamoNel posticipo arriva louna “piccola” del nostro campionato che però evoca bruttissimi ricordi alla. Buone notizie per Felix Afena-Gyan: l’attaccante ghanese è tornato negativo al COVID e si candida per l’Olimpico. Zaniolo sfrutterà il turno di squalifica contro loper tornare a disposizione con a Bergamo. A disposizione del tecnico la linea verde della primavera: un vero e proprio piccolo ...

