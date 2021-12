Napoli, scoppia rissa nella notte: panico al pronto soccorso (Di domenica 12 dicembre 2021) Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. per la segnalazione di una lite. Napoli, rissa al pronto soccorso I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico di turno e dalla guardia giurata i quali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Stagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso ildell’ospedale C.T.O. per la segnalazione di una lite.alI poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico di turno e dalla guardia giurata i quali L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Corriere : Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospedale di Salerno - mara_pi56633301 : RT @GAcquistapace: @barbarab1974 In provincia di Salerno sospesi 26 medici per inottemperanza all’obbligo vaccinale. Poi un ospedale va in… - GAcquistapace : @barbarab1974 In provincia di Salerno sospesi 26 medici per inottemperanza all’obbligo vaccinale. Poi un ospedale v… - gloriapoch72 : @tatanka_h Il Napoli scoppia di salute ???? - Attilia73286338 : RT @Corriere: Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospeda... -