Napoli Empoli, Zielinski chiede il cambio per problemi respiratori

problemi respiratori per Piotr Zielinski che a metà primo tempo ha chiesto il cambio alla panchina del Napoli Il Napoli deve fare a meno di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco a metà primo tempo contro l'Empoli ha chiesto il cambio alla panchina azzurra. L'ex Empoli ha dovuto abbandonare il campo a causa di problemi respiratori. Zielinski, che si toccava la gola, è stato sostituito di fretta e furia: al suo posto riecco Lorenzo Insigne. L'articolo proviene da Calcio News 24.

