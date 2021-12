LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: Krueger trionfa tra gli uomini! Dominio Johaug (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:08 Johaug ci teneva a fa vedere chi comanda nelle gare distance, quello di oggi era un percorso perfetto per la norvegese, che ha dimostrato ancora una volta di che pasta sia fatta. 15:05 Gara complessa per le italiane: 40esima Caterina Ganz, 56esima Francesca Franchi, 57esima Cristina Pittin e 60esima Elisa Brocard. 15:02 Questo il podio definitivo: 1.Johaug 23:40.1, 2.Jessie Diggins, 3. Frida Karlsson +17”1, le altre atlete ancora in pista non sono in grado di impensierire queste tre. 14:59 Ganz chiude 40esima ad 1’47”1. 14:57 Non ci sono inserimenti nelle posizione di vertice, il podio è ormai in ghiaccio. 14:55 Ganz in leggera rimonta all’ottavo chilometro, serve un gran finale a Caterina. 14:52 Ganz perde terreno e adesso è a 15 secondi dalla zona punti. 14:50 FINALE ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:08ci teneva a fa vedere chi comanda nelle gare distance, quello di oggi era un percorso perfetto per la norvegese, che ha dimostrato ancora una volta di che pasta sia fatta. 15:05 Gara complessa per le italiane: 40esima Caterina Ganz, 56esima Francesca Franchi, 57esima Cristina Pittin e 60esima Elisa Brocard. 15:02 Questo il podio definitivo: 1.23:40.1, 2.Jessie Diggins, 3. Frida Karlsson +17”1, le altre atlete ancora in pista non sono in grado di impensierire queste tre. 14:59 Ganz chiude 40esima ad 1’47”1. 14:57 Non ci sono inserimenti nelle posizione di vertice, il podio è ormai in ghiaccio. 14:55 Ganz in leggera rimonta all’ottavo chilometro, serve un gran finale a Caterina. 14:52 Ganz perde terreno e adesso è a 15 secondi dalla zona punti. 14:50 FINALE ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Val d'Isere in DIRETTA: Vinatzer, delusione tremenda! Trionfa Noel. Razzoli nono - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Slalom #ValdIsere Delusione #Vinatzer! L'azzurro era primo al traguardo ma inforca sull'ultim… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: Krueger trionfa tra gli uomini! Tocca alle donne - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: vince Krueger! Alle sue spalle Klaebo e Ustiugov De Fabiani in… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: vince un devastante Krueger! Alle sue spalle Klaebo e Ustiugov… -