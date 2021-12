LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: al via la 15 km tl maschile! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Il prossimo azzurro sarà Stefano Gardener, tra circa tre minuti. 11.41 Come detto, il primo a partire è stato l’austriaco Vermeulen; parte adesso Paolo Fanton. 11.40 Si parte, al via la 15 km tl maschile! 11.38 La gara si preannuncia entusiasmante e, presumibilmente, caratterizzata dal duello Russia – Norvegia, con Bolshunov, Chervotkin e Klaebo, su tutti. 11.35 Mancano cinque minuti al via; il primo a partire sarà l’austriaco Mika Vermeulen; subito dopo, toccherà a Paolo Fanton. 11.32 Cinque gli azzurri partecipanti: Paolo Fanton, Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi e Francesco De Fabiani. 11.29 Saranno 108 gli atleti in gara, con una partenza ogni 30 secondi. 11.26 Tra meno di quindici minuti, alle 11:40, partirà la 15 km tl maschile; alle ore 14:00, invece, ci ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Il prossimo azzurro sarà Stefano Gardener, tra circa tre minuti. 11.41 Come detto, il primo a partire è stato l’austriaco Vermeulen; parte adesso Paolo Fanton. 11.40 Si parte, al via la 15 km tl11.38 La gara si preannuncia entusiasmante e, presumibilmente, caratterizzata dal duello Russia – Norvegia, con Bolshunov, Chervotkin e Klaebo, su tutti. 11.35 Mancano cinque minuti al via; il primo a partire sarà l’austriaco Mika Vermeulen; subito dopo, toccherà a Paolo Fanton. 11.32 Cinque gli azzurri partecipanti: Paolo Fanton, Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi e Francesco De Fabiani. 11.29 Saranno 108 gli atleti in gara, con una partenza ogni 30 secondi. 11.26 Tra meno di quindici minuti, alle 11:40, partirà la 15 km tl maschile; alle ore 14:00, invece, ci ...

