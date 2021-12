L’Atalanta vince in rimonta, 2-1 al Verona (Di domenica 12 dicembre 2021) Verona (ITALPRESS) – L’Atalanta si mette alle spalle la delusione della Champions e batte in rimonta il Verona al Bentegodi: 1-2 il risultato finale. Un successo che permette alla Dea di continuare a sognare in grande e di stare tra…le grandi. Primo tempo di marca veneta con Simeone autore della rete del vantaggio, mentre nella ripresa Miranchuk e Koopmeiners, con la deviazione di Tameze, firmano le reti della vittoria per gli orobici, che collezionano la sesta vittoria consecutiva in trasferta. L’inizio del match stenta a decollare ma, tra il 17? e il 18?, il Verona si rende pericoloso. Ci provano infatti prima Simeone, neutralizzato da un ottimo Musso, e poi Caprari, che da posizione favorevole spedisce alto sopra la traversa. Gli orobici soffrono l’iniziativa dei padroni di casa che, al 22?, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 dicembre 2021)(ITALPRESS) –si mette alle spalle la delusione della Champions e batte inilal Bentegodi: 1-2 il risultato finale. Un successo che permette alla Dea di continuare a sognare in grande e di stare tra…le grandi. Primo tempo di marca veneta con Simeone autore della rete del vantaggio, mentre nella ripresa Miranchuk e Koopmeiners, con la deviazione di Tameze, firmano le reti della vittoria per gli orobici, che collezionano la sesta vittoria consecutiva in trasferta. L’inizio del match stenta a decollare ma, tra il 17? e il 18?, ilsi rende pericoloso. Ci provano infatti prima Simeone, neutralizzato da un ottimo Musso, e poi Caprari, che da posizione favorevole spedisce alto sopra la traversa. Gli orobici soffrono l’iniziativa dei padroni di casa che, al 22?, ...

