Green pass per viaggi e spostamenti: tutte le regole da conoscere (Di domenica 12 dicembre 2021) . Le informazioni utili. Con il nuovo decreto legge sul Super Green pass è stata estesa l’applicazione del Green pass di base, quello valido anche con il tampone negativo al virus Sars-CoV-2. Infatti, mentre per accedere ad alcuni luoghi e attività è obbligatorio il Green L'articolo è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 12 dicembre 2021) . Le informazioni utili. Con il nuovo decreto legge sul Superè stata estesa l’applicazione deldi base, quello valido anche con il tampone negativo al virus Sars-CoV-2. Infatti, mentre per accedere ad alcuni luoghi e attività è obbligatorio ilL'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Advertising

borghi_claudio : È tutto bellissimo Il summit Ue non accetta il green pass. Ma discuterà dei vaccini obbligatori - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - VittorioSgarbi : Il green pass unito all'assenza di umanità genera questo tipo di aberrazioni! @IlPrimatoN - signorile00 : RT @hodordue: @BagueraDaniela @FmMosca @GiulioMarini2 @Giusepp99918361 Invece ragione ha Francesco, la dose del booster viene presentata co… - paolomassa58 : RT @GerardoDAmico: Nel Veneto ad un passo dalla zona gialla, una delle regioni che ha pagato amaro tributo di morti e contagiati alla pande… -