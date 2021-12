È crollata una palazzina in provincia di Agrigento (Di domenica 12 dicembre 2021) Ci sono almeno due morti e otto dispersi, dalle prime informazioni sembra che sia esploso il condotto del gas Leggi su ilpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Ci sono almeno due morti e otto dispersi, dalle prime informazioni sembra che sia esploso il condotto del gas

