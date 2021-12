Covid, Abruzzo spinge su vaccini, terze dosi a 250mila, oltre 5mila prime dosi in una settimana (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Aquila - Si avvicinano a quota 250mila le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in Abruzzo. Stando all'ultimo aggiornamento relativo a ieri, sono a 243.179, pari al 20,5% della platea. Del totale, 56.019 dosi sono state somministrate negli ultimi sette giorni, con il picco di 11.836 unità registrato ieri. Nel complesso, proprio ieri, tra prime, seconde e terze, sono state somministrate 13.840 dosi: si tratta del dato più alto degli ultimi mesi e, cioè, da quando è partita la campagna sulle terze dosi e da quando l'estensione del Green pass ha fatto risalire i numeri delle prime ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Aquila - Si avvicinano a quotaledi vaccino contro il-19 fino ad oggi somministrate in. Stando all'ultimo aggiornamento relativo a ieri, sono a 243.179, pari al 20,5% della platea. Del totale, 56.019sono state somministrate negli ultimi sette giorni, con il picco di 11.836 unità registrato ieri. Nel complesso, proprio ieri, tra, seconde e, sono state somministrate 13.840: si tratta del dato più alto degli ultimi mesi e, cioè, da quando è partita la campagna sullee da quando l'estensione del Green pass ha fatto risalire i numeri delle...

