Classifica Marcatori Serie A 2021-2022: 16^ giornata (Di domenica 12 dicembre 2021) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore della Classifica Marcatori della Serie A 2020-21. Ecco la Classifica live della stagione 2021/22. Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore delladellaA 2020-21. Ecco lalive della stagione/22.

Advertising

CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - JUVENTUS_LIFE11 : RT @Anry_23: Classifica marcatori della Serie A. Vlahovic 15 Immobile 13 Simeone 11 Zapata e Joao Pedro 9 Dzeko e Lautaro 8 Ibrahimovic (4… - Anry_23 : Classifica marcatori della Serie A. Vlahovic 15 Immobile 13 Simeone 11 Zapata e Joao Pedro 9 Dzeko e Lautaro 8 Ibr… - leoazzurri : RT @CB_Ignoranza: Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola in cla… - ArmandaGelsomin : RT @CB_Ignoranza: Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola in cla… -