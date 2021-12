Bayley | “Quando tornerò? Fareste meglio a tenervi pronti…”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 dicembre 2021) All’inizio di quest’anno, l’ex campionessa di SmackDownha subito un terribile infortunio mentre si allenava al Performance Center, che l’ha costretta ad uno stop di 9 mesi e ad un intervento chirurgico di ricostruzione del ginocchio. I tempi di recupero stanno dunque terminando, ed è proprio l’ex campionessa a fornirci un aggiornamento riguardo le sue condizioni. Alla grande Mentre parlava in una sua live su Instagram,ha aggiornato i fan sul suo prossimo ritorno in WWE:with updates on her injury. She's coming back soon, it's just a matter of time. We just have to watch the shows and see when it will be ??? pic.twitter.com/fhJjN97Yh7— Ted (@TedBayRose) December 12, 2021 “La gente mi chiede come sta il mio ginocchio. Beh, il mio ginocchio sta andando alla grande, la mia gamba sta andando alla ...