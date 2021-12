Venezia-Juventus 1-1 | un altro flop dei bianconeri | Aramu risponde a Morata

Advertising

IFTVofficial : Venezia shock Juventus at the Penzo ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - napolimagazine : SERIE A - Venezia-Juventus 1-1, Aramu frena la rincorsa dei bianconeri - apetrazzuolo : SERIE A - Venezia-Juventus 1-1, Aramu frena la rincorsa dei bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

- Impresa del, che blocca sul pari la. Ai bianconeri non basta il gol di Morata nel primo tempo per avere ragione dei lagunari, che grazie ad Aramu conquistano un punto prezioso contro la squadra ...... un tiro da fuori che al 10' della ripresa si infila nell'angolino beffando Szczesny, impone un pareggio (1 - 1) che sa di sconfitta alla. Sul campo delneopromosso e orgoglioso ...Il sabato pomeriggio di Serie A si è da poco concluso. Alle 15 una super Fiorentina si è sbarazzata della Salernitana sempre più ultima in classifica. Grande prestazione ...L'atmosfera che si respira al Penzo in serate come questa è magica. Lo stadio, posizionato su un isolotto, è tutto esaurito e spinge il Venezia al pareggio contro la Juventus.