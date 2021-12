Un weekend ricco di… sole

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il cielo si rischiara per il secondodi dicembre? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo in deciso miglioramento sabato sulla Lombardia e quindi su Bergamo, grazie a correnti settentrionali più asciutte in quota che accompagnano la rimonta dell’alta pressione da ovest. La tendenza per la prossima settimana vedrà condizioni di tempo stabile grazie a un’ampia area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con le perturbazioni atlantiche che rimarranno lontane per diversi giorni. Sabato 11 dicembre 2021 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo qualche nebbia o nube bassa in mattinata sulle pianure, in graduale dissolvimento, e locali annuvolamenti sulle Alpi di confine. Temperature: Minime in lieve calo (-3/0°C), massime in lieve aumento (3/6°C, valori più alti sull’alta pianura occidentale). Domenica 12 dicembre ...