“Uguali alla Regina e a Filippo”: i fan di Kate e William e quella incredibile somiglianza (Di sabato 11 dicembre 2021) Kate Middleton e il Principe William hanno rilasciato la loro personale cartolina Natalizia, che ritrae la famiglia al completo. quella di quest’anno è adorabile quanto quelle passate. Nella foto si vede ritratta la famiglia di Cambridge al completo: la coppia di sposi e i tre figli, il Principe George (8), la Principessa Charlotte (6) e il più piccolo il Principe Louis (3). LEGGI ANCHE => “Diana non l’avrebbe mai approvato”: nuova bordata contro Harry e Meghan I cinque hanno posato all’aperto, in un panorama roccioso, con il Duca e la Duchessa al centro e i tre figli seduti davanti a loro. I ragazzi indossano delle semplici camicie, con i primi bottoni aperti. Charlotte indossa un adorabile vestito estivo, mentre Kate e William hanno scelto colori più scuri che si complimentano tra ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021)Middleton e il Principehanno rilasciato la loro personale cartolina Natalizia, che ritrae la famiglia al completo.di quest’anno è adorabile quanto quelle passate. Nella foto si vede ritratta la famiglia di Cambridge al completo: la coppia di sposi e i tre figli, il Principe George (8), la Principessa Charlotte (6) e il più piccolo il Principe Louis (3). LEGGI ANCHE => “Diana non l’avrebbe mai approvato”: nuova bordata contro Harry e Meghan I cinque hanno posato all’aperto, in un panorama roccioso, con il Duca e la Duchessa al centro e i tre figli seduti davanti a loro. I ragazzi indossano delle semplici camicie, con i primi bottoni aperti. Charlotte indossa un adorabile vestito estivo, mentrehanno scelto colori più scuri che si complimentano tra ...

Advertising

simpofTK : RT @tragicamenteio: chiara e fedez rappresentano in pieno il concetto “per amarsi non occorre essere uguali, ma complementari.” sono divers… - ZenecaAstro : RT @sevenseasmarina: “Dove un nuovo verbo di un nuovo fascismo, anche diverso da quello passato, dice che non siamo tutti uguali che c’è ch… - sofia301LP : RT @tragicamenteio: chiara e fedez rappresentano in pieno il concetto “per amarsi non occorre essere uguali, ma complementari.” sono divers… - turututiti : RT @Chicca_colors: Antonella Elia che vuole fuori Soleil, DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA?? due che sono uguali praticamente, la Elia usò le… - Chicca_colors : Antonella Elia che vuole fuori Soleil, DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA?? due che sono uguali praticamente, la Elia u… -