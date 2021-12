Spalletti: «Ringrazio De Laurentiis, mi mette quasi in difficoltà. La conta delle pecore, però, si farà a maggio» (Di sabato 11 dicembre 2021) Intervenuto ieri alla presentazione del libro di Valter De maggio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che Luciano Spalletti è il migliore allenatore avuto da quando è a capo del club partenopeo. Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, oggi, il tecnico ha risposto così: «Ringrazio il presidente per le belle parole, è un presidente che ha vissuto nel calcio, se lo dice fa piacere, mi mette quasi in difficoltà. Ha dato la panchina ad allenatori importanti e ha portato calciatori di livello a Napoli. Poi ogni stagione ha la sua storia, che determina risultati e giudizi. Le sue parole spingono ulteriormente la squadra a lavorare duro. La giusta conta delle pecore, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Intervenuto ieri alla presentazione del libro di Valter De, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha dichiarato che Lucianoè il migliore allenatore avuto da quando è a capo del club partenopeo. Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, oggi, il tecnico ha risposto così: «il presidente per le belle parole, è un presidente che ha vissuto nel calcio, se lo dice fa piacere, miin. Ha dato la panchina ad allenatori importanti e ha portato calciatori di livello a Napoli. Poi ogni stagione ha la sua storia, che determina risultati e giudizi. Le sue parole spingono ulteriormente la squadra a lavorare duro. La giusta, ...

