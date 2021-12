"Save the Players": influencer e gamer in una sfida dedicata a Save the Children (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è chi considera ancora oggi l'attività di influencer e quello di gemer come finti impieghi, perdita di tempo, mancanza di 'voglia di lavorare'. Eppure, dietro a queste attività non solo c'è spesso ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è chi considera ancora oggi l'attività die quello di gemer come finti impieghi, perdita di tempo, mancanza di 'voglia di lavorare'. Eppure, dietro a queste attività non solo c'è spesso ...

Advertising

Avvenire_Nei : #LanterneVerdi “cambiamo il finale' dei piccoli profughi nell'Est Europa - eziomauro : Bimbi respinti al confine bielorusso, Save the Children: 'Stop al naufragio di civiltà in Europa' - masterjames76 : RT @fuoridalcorotv: Grazie per essere stati con noi fin qui! Le luci del nostro studio per questa stagione si spengono but SAVE THE DATE:… - ehiravenclaw : RT @wolfsxtar: era partito tutto con un “vabbè non me ne frega nulla di sto mondiale, ma se vince verstappen son più contenta” e sta finend… - corcoordium : RT @wolfsxtar: era partito tutto con un “vabbè non me ne frega nulla di sto mondiale, ma se vince verstappen son più contenta” e sta finend… -