Sampdoria | Gabbiadini contro la Lega Serie A | “Perchè non mi è stato assegnato il gol?”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non si placano le proteste dellae in particolare di Manolo, che non si è visto assegnare ildel momentaneo 0-3 nel Derby vinto dai blucerchiatiil Genoa. L’attaccante ha così lanciato un vero e proprio appello allaA, con tanto di video della rete pubblicato sui social e domanda diretta: “Qualcuno può spiegarminon mi èquesto?” Il tweet pubblicato daQualcuno può spiegarmi perché non mi èquesto? @A @OptaPaolo @DAZN IT pic.twitter.com/CEMwF47H0r — Manolo(@Mgabbia23) December 11, 2021 ...

Grande protagonista nel derby contro il Genoa, Manolosi è visto negare la gioia di mettere a segno una doppietta. All'attaccante dellanon è stato infatti assegnato il secondo goal, nato da un suo tiro deviato in porta da Vanheusden ......di serie A per il 3 - 0 della: "Per loro, secondo le linee guida, è autogol. Per noi no, perché l'intervento del difensore è istintivo e non volontario" , spiegano dal club. Eè ...Le pagelle e highlights di Genoa - Sampdoria 1-3, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022: Gabbiadini è il migliore del match ...Roma, 11 dicembre 2021 - Torna il sabato di Serie A con tre partite in programma oggi. Alle 15 la Fiorentina, lanciatissima in zona Europa, ospita il fanalino di coda Salernitana. Alle 18 la Juventus ...