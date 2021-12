Salernitana | Colantuono |  «Situazione anomala Non piangiamoci addosso»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Stefano, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro la Fiorentina Stefano, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. INFORTUNATI – «Non vorrei parlarne perché sembra che cerchiamo alibi o ci si piangema viviamo una, senza grande entusiasmo. A questo si aggiunge anche il fatto che perdiamo giocatori a una velocità incredibile: speriamo che questo secondo semestre dell’anno si concluda presto. Vediamo se l’anno nuovo ci porterà qualcosa di positivo». SIMY E NON BONAZZOLI – «Per caratteristiche, abbiamo bisogno di una prima punta che ci dia profondità e presenza. Federico ha caratteristiche ...

Fiorentina (3-5-2): Allenatore Italiano. Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Kechrida, Obi, L. Coulibaly; Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore Colantuono. La Salernitana, ultima con 8 punti, vive giornate difficili anche a livello societario: entro il 31 dicembre dovrà trovare un nuovo proprietario. Colantuono lancia Simy con Ribery. È la partita di Franck Ribery, è la partita che può definitivamente lanciare la Fiorentina in zona Europa.