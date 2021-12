Quirinale, Renzi va alla festa FdI e serve l’assist al centrodestra: “Avete i numeri per prendere l’iniziativa. Tocca a voi proporre un nome” (Di sabato 11 dicembre 2021) alla convention di Fratelli d’Italia, Atreju, è il giorno di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, pur ricordando di non sentirsi a casa anche se ritiene il confronto fondamentale, sforna subito un assist al centrodestra per la corsa al Quirinale: “Oggi la destra ha dei numeri in maggioranza, da FdI a Forza Italia rappresenta il 45% dei grandi elettori. Il punto è se il centrodestra prende un’iniziativa insieme o no”. E a chi lo accusa di connivenza con il nemico risponde: “Assolutamente no. Stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o, se non lo fa, dal 20 gennaio in poi si deve cercare le ragioni migliori per cercare tutti insieme un arbitro”. Sulla linea da seguire, il senatore di Rignano sembra essere d’accordo con quella tracciata in mattinata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021)convention di Fratelli d’Italia, Atreju, è il giorno di Matteo. Il leader di Italia Viva, pur ricordando di non sentirsi a casa anche se ritiene il confronto fondamentale, sforna subito un assist alper la corsa al: “Oggi la destra ha deiin maggioranza, da FdI a Forza Italia rappresenta il 45% dei grandi elettori. Il punto è se ilprende un’iniziativa insieme o no”. E a chi lo accusa di connivenza con il nemico risponde: “Assolutamente no. Stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o, se non lo fa, dal 20 gennaio in poi si deve cercare le ragioni migliori per cercare tutti insieme un arbitro”. Sulla linea da seguire, il senatore di Rignano sembra essere d’accordo con quella tracciata in mattinata dal ...

