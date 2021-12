Quella doccia fredda sui Bitcoin della Bce (Di sabato 11 dicembre 2021) Meno Bitcoin, più monete digitali e sovrane. La Banca centrale europea torna a marcare il perimetro delle nuove valute, abbracciando la rivoluzione digitale a patto che ci siano regole chiare e nemmeno un grammo di speculazione. E lo fa sul finire di un anno in cui Bitcoin e i suoi fratelli hanno inanellato fiammate e rovinose cadute, complice lo zampino di Elon Musk, patron di Tesla. Non è certo un mistero che a Francoforte non abbiano mai digerito le criptovalute, giudicandole un pericolo per la stabilità monetaria globale. E di questo sono convinti anche dalle parti della Federal Reserve, mentre in Italia chi porta avanti la battaglia contro Bitcoin è la Consob di Paolo Savona. Fabio Panetta, membro del board della Bce con la delega sui sistemi di pagamento, ha detto la sua sui criptoasset, ... Leggi su formiche (Di sabato 11 dicembre 2021) Meno, più monete digitali e sovrane. La Banca centrale europea torna a marcare il perimetro delle nuove valute, abbracciando la rivoluzione digitale a patto che ci siano regole chiare e nemmeno un grammo di speculazione. E lo fa sul finire di un anno in cuie i suoi fratelli hanno inanellato fiammate e rovinose cadute, complice lo zampino di Elon Musk, patron di Tesla. Non è certo un mistero che a Francoforte non abbiano mai digerito le criptovalute, giudicandole un pericolo per la stabilità monetaria globale. E di questo sono convinti anche dalle partiFederal Reserve, mentre in Italia chi porta avanti la battaglia controè la Consob di Paolo Savona. Fabio Panetta, membro del boardBce con la delega sui sistemi di pagamento, ha detto la sua sui criptoasset, ...

trippatnight1 : @cuoreinsalamoi4 ho quella americana quella mista quella per la doccia quella chill quante te ne servono? - cmoonimini : Ora faccio doccia e poi vado a vedere quella clip di pallottolo - AnfPuffPant : @SimoneStagnitta @Scantrapello84 @Marco_Bello1 @DavidPuente @PiazzapulitaLA7 Ti assicuro che l'acqua ha memoria ed… - tavano_anna : RT @Danieldany1278: Per molti sembrerà una stronzata quella che sto per dire ma, sono uno che vuole sempre di più e prova ad ottenerlo. Det… - raplineculture : ma quella foto di jimin da dove esce santo cielo uno non può neanche farsi una doccia in santa pace che escono cose -