Modem libero anche in FTTH: l'evento virtuale della Free Modem Alliance per farti conoscere i tuoi diritti (Di sabato 11 dicembre 2021) Rispettare la normativa del Modem libero, salvaguardare la concorrenza e mantenere Internet neutrale e aperta: come fare perseguendo gli obiettivi del PNRR? La Free Modem Alliance terrà un evento per dare delle risposte....

Digital_Day : Un appuntamento online da non perdere - inventuweb : Modem libero e fibra FTTH: cosa cambia - _Sazed : @mfoolsjam E già a ottobre era tutto abbastanza chiaro... - mfoolsjam : Non si dica che l'attuale governo è in mano a qualsiasi lobby rimanga ferma abbastanza eh - infoiteconomia : Salta l'obbligo di vincolo massimo a 12 mesi sulla rete fissa: saranno 24. Il modem libero su FTTH resta un miraggio -