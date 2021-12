Magia di Verstappen | è sua la pole ad Abu Dhabi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Decimastagionale per il pilota olandese nell'ultimo Gp della stagione. Alle sue spalle il rivale Lewis Hamilton. Quinto e settimo posto per le due Ferrari

... è decisivo: Hamilton affonda a mezzo secondo (0.551) e nel secondo tentativo si avvicina, ma resta a 0.371 da. Bravissima e lucida la Red Bull che ha fatto un gran gioco di squadra, ...si inventa unanel primo tentativo del Q3 , sfruttando anche la scia di Perez (che poi si rilancia inserendosi al terzo posto provvisorio) e rifilando addirittura mezzo secondo a ...Sabato trionfale in casa Red Bull a Yas Marina, con Max Verstappen che ha conquistato a sorpresa la pole position per l'ultimo decisivo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2021. L'olandese della R ...Decima pole stagionale per il pilota olandese nell'ultimo Gp della stagione. Alle sue spalle il rivale Lewis Hamilton. Quinto e settimo posto per le due Ferrari ...