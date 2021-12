Lazio, Domenico Berardi la bestia nera dei biancocelesti (Di sabato 11 dicembre 2021) Domenico Berardi ha realizzato otto reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10); l’attaccante neroverde è andato a segno in sette gare contro i biancocelesti, contro nessuna squadra conta più gare a segno nel massimo campionato. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite contro la Lazio in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfide contro la squadra biancoceleste (3N, 8P). Nelle otto partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, il Sassuolo ha vinto due volte e perso in quattro occasioni (2N) – i neroverdi hanno vinto l’incontro interno più recente contro i biancocelesti, lo scorso maggio (2-0 con gol di Kyriakopoulos e Berardi), collezionando l’unico clean sheet interno contro i capitolini. Il ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021)ha realizzato otto reti contro la, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10); l’attaccante neroverde è andato a segno in sette gare contro i, contro nessuna squadra conta più gare a segno nel massimo campionato. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite contro lain Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfide contro la squadra biancoceleste (3N, 8P). Nelle otto partite casalinghe contro lain Serie A, il Sassuolo ha vinto due volte e perso in quattro occasioni (2N) – i neroverdi hanno vinto l’incontro interno più recente contro i, lo scorso maggio (2-0 con gol di Kyriakopoulos e), collezionando l’unico clean sheet interno contro i capitolini. Il ...

