F1, Carlos Sainz: “La gente non credeva in me. Oggi è mancata la gestione della gomma, sarà una gara all’attacco” (Di sabato 11 dicembre 2021) Carlos Sainz ha conquistato un buon quinto posto nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Lo spagnolo ha timbrato un bel giro al volante della sua Ferrari e ha guadagnato la possibilità di partire dalla terza fila nella gara di domani. Un risultato da non sottovalutare per l’alfiere del Cavallino Rampante, che domani potrà inseguire un piazzamento di lusso nel Gran Premio che designerà chi sarà il Campione del Mondo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton (hanno monopolizzato la prima fila). Carlos Sainz ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Sono felice perché dopo Jeddah ero dispIaciuto, ero molto forte e in Q2 ero stato aggressivo quando non dovevo. Oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)ha conquistato un buon quinto posto nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Lo spagnolo ha timbrato un bel giro al volantesua Ferrari e ha guadagnato la possibilità di partire dalla terza fila nelladi domani. Un risultato da non sottovalutare per l’alfiere del Cavallino Rampante, che domani potrà inseguire un piazzamento di lusso nel Gran Premio che designerà chiil Campione del Mondo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton (hanno monopolizzato la prima fila).ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Sono felice perché dopo Jeddah ero dispIaciuto, ero molto forte e in Q2 ero stato aggressivo quando non dovevo....

Advertising

kahsainz : RT @F1inGenerale_: Carlos Sainz ha così concluso: “Domani sarà difficile stare calmo in partenza, voglio finire però con una bella gara. Pe… - EmanuelaBaron55 : RT @Freddiesroy: “Finire quinto significa che dovrebbe accadere qualcosa di strano a Leclerc e Norris non voglio che succeda niente a Charl… - varunhasnot : RT @F1inGenerale_: Carlos Sainz a Sky Sport: “Sono contento. Ho fatto il giro veloce quando conta, ossia in Q3. Mi sono sempre sentito capa… - CCokina12 : RT @Freddiesroy: “Finire quinto significa che dovrebbe accadere qualcosa di strano a Leclerc e Norris non voglio che succeda niente a Charl… - varunhasnot : RT @F1inGenerale_: Carlos Sainz ha così concluso: “Domani sarà difficile stare calmo in partenza, voglio finire però con una bella gara. Pe… -